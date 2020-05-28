محافظ أسيوط يناشد المواطنين ارتداء الكمامات بدءاً من السبت منعاً للغرامات

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بالزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات،أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة،أوالبنوك،أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لاتجاوز 4 الاف جنيه وفقا للقرار وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن على ان يستمر تنفيذ القرار ابتداءا من السبت الموافق 30 مايو ولمدة 15 يوماً وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " .

وقال محافظ أسيوط،فى بيان صادر له أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والاحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الالى فضلا عن اعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

واضاف المحافظ أنه تم تشكيل حملات مستمرة ولجان متابعة ميدانية لتنفيذ قرارات استمرار إغلاق "المقاهي والكافيتريات والملاهي والاندية الصحية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه بالاضافة الى ما يستمر خلال فترة سريان القرار من إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً يومياً .

كما جدد المحافظ مناشدته للمواطنين الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه. وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.