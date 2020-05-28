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محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

الخميس، 28 مايو 2020 11:32 ص
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5% محافظ أسوان يعتمد النتيجة
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والذى صرح بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألفا و 14 طالبا وطالبة، فيما اجتاز منهم 23 ألفت و889 طالبا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين ) فقد بلغت نسبة النجاح 100 % ، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94 % .

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين فى تقييم المشروعات البحثية ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين و طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة الاستعداد من الآن لامتحانات الثانوية لعامة والدبلومات الفنية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة.

 

 


نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة اعدادية اسوان

اعدادية اسوان

نتتجة الاعدادية باسوان

اليوم السابع بلس

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