اليوم السابع
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محافظة الجيزة: تعقيم وتطهير 3000 شارع ومنطقة وواجه منزل ومحل

الخميس، 28 مايو 2020 03:52 م
محافظة الجيزة: تعقيم وتطهير 3000 شارع ومنطقة وواجه منزل ومحل تعقيم شوارع الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة امس بأحياء جنوب وشمال الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق والهرم والدقي والعجوزة .

 وقال راشد ، أن الحملات أسفرت عن تطهير وتعقيم اكثر من 3000 شارع وواجهات منازل ومحال ومرافق عامه علي مستوي الاحياء ، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لافتا انه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

اكد راشد علي وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة مؤكدا استمرار اعمال التطهير والتعقيم بكافة الاحياء والمراكز والمرافق وعلي مدار الساعة في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.

وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها أمس بحي بولاق الدكرور ناهيا و 6 اكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاته الجمل والنزهه ومتفرعاتها حتي ترعه المجنونه والمصرف حتي نزله الدائري والتحرير وترعه صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكه والعشرين والثلاثيني وترعه عبد العال وفيصل والمساكن حتي حي الهرم .

كما شملت الشوارع بحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والاخلاص والكنيسه حتي شارع عبد الله كامل ومنطقة زهره تكس وذريق ترعة المريوطية والعروبه وترسا والمحولات وعز الدين عمر .

وفي حي الوراق شوارع طريق النصر و الجيش و السنترال و الإيمان و التل و العروبة و المعهد الديني و بطيئ الدائري و الغاز و ترعة السواحل .

وفي حي شمال الجيزة تمت رش وتطهير عزبه الصعايدة ومنطفة امبابة ومحند حجازي والعامل الاول وارض الجمعيه ومدينه الامل وش المطار وعزيز عزت . وفي حي الهرم منطقة الطوابق وحمد ياسين والوفاء والامل وشوارع المحطة وربيع الجيزي واكتوبر ومراد والمنيب .


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