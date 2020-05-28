اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:09 م
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مجلس مدينة القصير يطالب المترددين على الوحدة المحلية بارتداء الكمامة بداية من الأحد

الخميس، 28 مايو 2020 02:53 م
مجلس مدينة القصير يطالب المترددين على الوحدة المحلية بارتداء الكمامة بداية من الأحد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حذر مجلس مدينة القصير، المواطنين المترددين علي الوحدة المحلية للمدينة بعدم الدخول إلا بعد ارتداء القمامة كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من الاحد المقبل بداية العمل الرسمية بعد أجازة العيد التي حددها مجلس الوزراء .

وطالب مجلس المدينة المواطنين بالالتزام بالتعليمات لمواجهة الفيروس، وتنفيذ لتعليمات مجلس الوزراء التي نصت علي بالالتزام العاملون والمترددين علي جميع الاسواق والمنشآت الحكومية وكذلك البنوك والمنشات الخاصة واثناء التواجد بجميع وسائل المواصلات والنقل الجماعي بارتداء الكمامة لحين صدور اشعار اخر .
 
من جانب آخر كانت تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، المستشفى المركزى للتأكد من تطبيق الإجراءات  الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء اطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى للكمامات .
 
كما تفقدت المغربى اقسام مستشفى سفاجا المركزى للتأكد من مدى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والتزام الاطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات، لحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
 
وشددت رئيس مدينة سفاجا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع اقسام وغرف المستشفى المركزى وغرف العمليات والعناية المركزه وغرف الحجر ووحدة الغسيل الكلوى والتطهير الخارجى، وتعقيم المواطنين المترددين على المستشفى . 
 
 
 
 

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