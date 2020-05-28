اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 08:14 م
خالد صلاح
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مجلس السيادة السودانى: البرهان يعود للخرطوم بعد قضاء عطلة العيد بمنطقة "قندتو"

الخميس، 28 مايو 2020 08:00 م
مجلس السيادة السودانى: البرهان يعود للخرطوم بعد قضاء عطلة العيد بمنطقة "قندتو" عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ

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قال مجلس السيادة السودانى إن رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيعود إلى الخرطوم اليوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك فى منطقة "قندتو" بولاية نهر النيل.

وأكد مجلس السيادة السودانى - فى بيان اليوم الخميس - أن الخبر الذى تناقلته وسائط التواصل الاجتماعى حول الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان "عار عن الصحة تماما".

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة، وظل قبل وخلال عيد الفطر المبارك يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخرها الاتصال الهاتفى المشترك من مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الافريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكى الخاص للسودان دونالد بوث، والاتصال الهاتفى الذى تلقاه أمس من الرئيس الأوغندى يورى موسفينى معزيا فى وفاة السفيرة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التى توفيت أمس.

 


مجلس السيادة السوداني

البرهان

الخرطوم

عيد الفطر

منطقة قندتو

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