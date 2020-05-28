ما هو جهاز ECMO الذى ينقذ حياة مرضى فيروس كورونا ؟

كتبت فاطمة خليل

تقنية جديدة استخدمها الأطباء حول العالم وأثبتت نجاحها في علاج مرضى كورونا خاصة الذين لم تنجح معهم أجهزة التنفس الصناعي.. جهاز ECMO أو أكسجة الأغشية خارج الجسم، ما هو هذا الجهاز وكيف يساعد في علاج مرضى كورونا.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.





وبحسب موقع "CNN" تحول الأطباء إلى أكسجة الأغشية خارج الجسم أو ECMO ، وهي تقنية معقدة لا تتوفر على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

ويستخدم جهاز ECMO ، وهو "أعلى شكل من أشكال دعم الحياة"، مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية.

تضيف الرئة الاصطناعية الأكسجين وتزيل ثاني أكسيد الكربون قبل عودة الدم إلى المريض.

يساعد ECMO على توفير كمية كافية من الأكسجين للمريض مع إتاحة الوقت للرئتين أو القلب للشفاء والراحة.



جهاز ECMO

هذه العملية صعبة وتزيد من خطر إصابة المريض بالتجلط والنزيف، ولكن الأطباء في الولايات المتحدة وحول العالم يستخدمونها لعلاج بعض الحالات الشديدة من فيروس كورونا.

وقد أنقذ هذا الجهاز حياة طبيب أمريكي مريض بكورونا يدعى كارل فيدال، 46 عاماً، والذى تم إدخاله المستشفى وقام الأطباء في ولاية أريزونا بوضعه على جهاز ECMO بعد أن لم يعد جهاز التنفس الصناعي كافياً لرئتيه.

قال الدكتور روس بريمنر، طبيب بمستشفى ومركز سانت جوزيف الطبي الذى عالج كارل: "أنا متأكد تمامًا أنه بدون ECMO ، لن يكون معنا اليوم"

تم وضع فيدال على جهاز ECMO لمدة 16 يومًا، وطور مضاعفات أخرى، بما في ذلك جلطات الدم، والنزيف من مجرى الهواء الرئيسي الخاص به، وتراكم للهواء بالرئتين وتجلط الأوردة العميقة.



العلاج الطبيعي

وخضع كارل فيدال للعلاج الطبيعي لاستعادة قوته وحركته بعد أن كان على جهاز التنفس الصناعي وآلة ECMO.

في الوقت الذي تم فيه نزع فيدال من جهاز ECMO وجهاز التنفس الصناعي، كان قد فقد 23 كيلو جرام من وزنه وكان بالكاد يتحرك، وعلى الرغم من كل شيء لم يكن لديه تلف في القلب أو الكلى أو الكبد.

قال فيدال: "أشعر بالسعادة والامتنان لهذا التدخل الطبي للمساعدة في إنقاذ حياتي".



جهاز ECMO

علاج المزيد من المرضى بجهاز ECMO



في ذلك الوقت، كان فيدال ثاني مريض كورونا في أريزونا الأمريكية يتم وضعه على جهاز ECMO .

وقال بريمنر إن فريقه استخدم في الغالب آلة ECMO لزرع الأعضاء ولعلاج بعض الحالات الشديدة من أنفلونزا H1N1

وقال بريمنر "ليس من الشائع استخدام ECMO في علاج أمراض فيروسية أخرى".

حتى الآن، تم وضع 1006 شخصًا على الأقل ثبتت إصابتهم بالفيروس كورونا على جهاز ECMO في المستشفيات في جميع أنحاء العالم.