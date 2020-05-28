اليوم السابع
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مايا مرسي: الحكومة أطلقت 52 برنامجا سياسيا خاصا بالمرأة في ظل جائحة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 06:40 م
مايا مرسي: الحكومة أطلقت 52 برنامجا سياسيا خاصا بالمرأة في ظل جائحة كورونا الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مصر أول دولة فى العالم خرجت بورقة سياسات خاصة بالمرأة فى جائحة كورونا، ولا يوجد جهة واحدة أصدرت مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أنها الطبيبة والممرصة التى تحارب فيروس كورونا المستجد، وضمت هذه القرارت كيفية التعامل مع المرأة فى كافة المجالات.

 

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة المصرية اتخذت 52 برنامج سياسى خاص بالمرأة خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أشادت بدور مصر فى هذا المجال، بالإضافة إلى عدة إشادات لمصر، مشيرة إلى أن المجلس مسئول عن وضع السياسات المتعلقة بالمرأة بالإضافة إلى برامج التوعية، حيث تم إطلاق عدة برامج توعية متعلقة بالمرأة للتعامل مع فيروس كورونا.

 

وأوضحت أنه تم عمل فروع للمجلس فى كل محافظات الجهورية، وتم التواصل المباشر مع مليون إمرأة وتوعيتها، خاصة السيدات غير القادرات على مشاهدة التلفزيون، بالإضافة إلى المفاهيم الخاصة بالعنف ضد المرأة خلال تلك الجائحة والعزل المنزلي، مشيرة إلى أن المجلس يحاول الوصول إلى كل السيدات فى مختلف القرى والنجوع.


كورونا

مايا مرسى

المجلس القومى للمراه

العنف ضد المرأة

المرأة الريفية

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