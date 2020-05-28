مؤتمر جامعة طنطا يناقش الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وكيفية مواجهتها

الغربية عادل ضرة

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن الجلسة الأولى للمؤتمر الدولى الافتراضى الأول حول "البحث العلمى فى مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها" ويترأسها الدكتور منير السعيدانى.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الجلسة ستتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور سارى حنفى، حول "التحول المجتمعي في وقت الكورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعي لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعي لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".

وتابع الدكتور "عكاشة"، أن الجلسة الثانية بعنوان "دور العقل الجمعى والمنظمات المختلفة في تخطي الأزمة"، ويديرها الدكتور أسامة بدر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور حسام زيتون أستاذ الأشعة بكلية طب طنطا، تتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور أحمد المصرى، حول "آثار كورونا على أسواق المال"، والدكتور نزار الرايسي، حول "آثار أزمة وباء كورونا على سلوكيات أصحاب المصلحة في قطاع الحج والعمرة"، بالإضافة إلى بحث الدكتورة رنا هاني منصور، حول "كورونا الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، وبحث الدكتور محمد الضيف، حول "الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد على صناعة الحج والعمرة في مكة المكرمة"، وبحث الدكتور خالد إبراهيم سيد أحمد، حول "فيروس كورونا.. من الاقتصاد العالمي إلى الاقتصاد المصري"، وكذلك بحث البروفيسور برويس، حول "أنشطة الجمعية الأوربية للأشعة في مكافحة كوفيد 19" .

كانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، قد أعلنت عن تنظيم المؤتمر الدولى الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالي، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.