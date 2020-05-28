مؤتمر جامعة طنطا يناقش الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وكيفية مواجهتها

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن الجلسة الأولى للمؤتمر الدولى الافتراضى الأول حول "البحث العلمى فى مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها" ويترأسها الدكتور منير السعيدانى.
وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الجلسة ستتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور سارى حنفى، حول "التحول المجتمعي في وقت الكورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعي لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعي لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".
وتابع الدكتور "عكاشة"، أن الجلسة الثانية بعنوان "دور العقل الجمعى والمنظمات المختلفة في تخطي الأزمة"، ويديرها الدكتور أسامة بدر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور حسام زيتون أستاذ الأشعة بكلية طب طنطا، تتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور أحمد المصرى، حول "آثار كورونا على أسواق المال"، والدكتور نزار الرايسي، حول "آثار أزمة وباء كورونا على سلوكيات أصحاب المصلحة في قطاع الحج والعمرة"، بالإضافة إلى بحث الدكتورة رنا هاني منصور، حول "كورونا الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، وبحث الدكتور محمد الضيف، حول "الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد على صناعة الحج والعمرة في مكة المكرمة"، وبحث الدكتور خالد إبراهيم سيد أحمد، حول "فيروس كورونا.. من الاقتصاد العالمي إلى الاقتصاد المصري"، وكذلك بحث البروفيسور برويس، حول "أنشطة الجمعية الأوربية للأشعة في مكافحة كوفيد 19" .
كانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، قد أعلنت عن تنظيم المؤتمر الدولى الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالي، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.
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