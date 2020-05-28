ليبيا تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا فى مصراتة

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أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة بليبيا، اليوم الخميس، عن وفاة الحالة المصابة بفيروس كورونا.

وذكرت بوابة افريقيا الإخبارية الليبية أن الحالة المذكورة- القادمة من خارج المدينة- قد تم عزلها مساء أمس بمركز الإيواء والعزل بالبلدية.