ليبيا تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا فى مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة بليبيا، اليوم الخميس، عن وفاة الحالة المصابة بفيروس كورونا.
وذكرت بوابة افريقيا الإخبارية الليبية أن الحالة المذكورة- القادمة من خارج المدينة- قد تم عزلها مساء أمس بمركز الإيواء والعزل بالبلدية.
ليبيا تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا فى مصراتةالخميس، 28 مايو 2020 03:17 م
كورونا فى ليبيا - أرشيفية
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أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة بليبيا، اليوم الخميس، عن وفاة الحالة المصابة بفيروس كورونا.
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