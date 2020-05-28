كوريا الجنوبية تقرر تشديد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا

وكالات

أعلن وزير الصحة في كوريا الجنوبية اليوم، أن بلاده ستقوم مرة أخرى بتشديد القيود المفروضة في العاصمة سول وضواحيها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد الوزير بارك نيونج هوو، بعد عقد اجتماع أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء تشونج سي كيون، أنه سيتم على الفور إغلاق المؤسسات العامة حتى 14 يونيو المقبل، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بالفيروس.

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ مطلع أبريل، بعد تفشي الفيروس في أحد مراكز التوزيع.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل أي وفيات.