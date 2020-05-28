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فيديو.. 10 آلاف متطوع يشاركون فى تجارب لقاح كورونا.. فهل ينجح؟

الخميس، 28 مايو 2020 04:00 م
فيديو.. 10 آلاف متطوع يشاركون فى تجارب لقاح كورونا.. فهل ينجح؟ لقاح
إعداد ـ هند عادل

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يواصل العلماء سباقهم للتوصل الى لقاح لوقف هجمات فيروس كورونا وهناك العديد من اللقاحات تجرى عليها التجارب السريرية في عدة دول في محاولة للتوصل للحل النهائي للفيروس القاتل مع نهاية العام الجارى، وبدأ باحثون بريطانيون فى تجنيد متطوعين للمرحلتين المقبلتين فى التجارب السريرية التى يأملون من خلالها فى إيجاد لقاح لفيروس كورونا هذا العام، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يبحث العلماء فى مستشفى وجامعة ساوثامبتون البريطانية عن 10260 شخصًا من المنطقة لاختبار اللقاح.

ويقدم الفيديو التالى معلومات عن التجارب التي تجرى على لقاح أكسفورد:


كورونا

علاج كورونا

لقاح أكسفورد

أكسفورد

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