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فيديو.. "قالوا إيه" بصوت الطفل حمزة المنسى فى مسلسل الاختيار

الخميس، 28 مايو 2020 07:00 ص
فيديو.. "قالوا إيه" بصوت الطفل حمزة المنسى فى مسلسل الاختيار الطفل أياد عمر مع أمير كراره
كتبت - فتحية الديب

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أهدى الطفل إياد عمرو -4 سنوات- الذى قام بدور حمزة المنسي، فى مسلسل الاختيار، لقراء "اليوم السابع" أغنية الصاعقة المصرية " قالوا ايه".

والطفل إياد عمرو، أو حمزاوى كما كان يناديه "كرارة" فى المسلسل، والذى استطاع خلال التسعة مشاهد التى أدها فى مسلسل الاختيار أن يخطف قلوب المشاهدين، وخطف من قبلها قلوب القائمين على العمل ببراءته وشجاعته معا، وتأثر الطفل بالمسلسل حيث بكى فى حلقة الاستشهاد بحرقة وطلب من والدته شراء بدالة جيش، وأعتقد أن أمير استشهد بجد فى الحلقة وظل يبكى بحرقة ليلة الحلقة حتى أقنعته حى لم يمت.

قالت "منى" والدة الطفل إن "إياد" عمره 4 سنوات، مقيم محافظة القاهرة، وهو أصغر موديل فاشون، وسبق وشارك بشوتات فى مسلسل بركة ومسلسل بيسة، وشارك فى مسلسل "بنت القبائل" مع النجمة حنان مطاوع وهو مسلسل صعيدي، وكانت "حنان" عمته فى المسلسل وكان بيجسد دور طفل صيعدى ويتحدث باللهجة الصعيدية، لكن دوره فى مسلسل الاختيار نقطة فارقة فى حياته، وعندما عرض عليها الدور كانت سعيدة جدا، وطلب منها أن ترسل مقطع فيديو للطفل لكى يشاهده مخرج العمل" بيتر ميمي" وبعدها طلب منهم التوجه بالطفل إلى لوكشن التصوير بالشيخ زايد، بعد تحفيظه المشهد المطلوب منه جيدا، وعندما شاهده القائمين على العمل قالوا خامس حمزة يجى ويمشي، لكن بعد ما أدى " إياد المشهد" أعجبهم فيه شجاعته، وعدم خوفه من الكاميرا كانت السبب الرئيسى لاختياره وأدى المشهد المطلوب منه أمام فريق العمل ووقع الاختيار عليه.

وتابعت أن السيدة "منار سليم" زوجة الشهيد المنسي، هى من طلبت حلق شعره لأن شعره كيرلى مؤكدة أن المنسى كان يرفض تربية "حمزة" نجله الحقيقى لشعره وتطويله لأنها من وجهة نظرها ضد صفات الرجولة والشهامة التى ترتبط برجال القوات المسلحة، موضحة أنها فى البداية كانت مترددة على حلق شعره لأنه موديل ملابس فى الأساس، لكن مسلسل المنسى يستحق أى شيئ وبالفعل تم حلق شعره فى اللوكيشن، وبعدما شاهدته زوجة المنسى قالت هو جميل وشكله بقى أجمل وكمان حمزة لعب معاه هو وعاليا واتصور مع عاليا.

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (1)
الطفل إياد 

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (2)
الطفل إياد مع النجم أمير كراره

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (3)
الطفل إياد 

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (4)
الطفل إياد 

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (5)
الطفل إياد 

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (6)
الطفل إياد 

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (7)
الطفل إياد 

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (8)
الطفل إياد 

 

الطفل إياد مع النجم أمير كراره (9)
الطفل إياد مع النجم أمير كراره

 


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