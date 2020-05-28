اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف كيفية انتشار قطرات فيروس كورونا في الأماكن المغلقة

الخميس، 28 مايو 2020 11:14 ص
فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف كيفية انتشار قطرات فيروس كورونا في الأماكن المغلقة انتشار قطرات فيروس كورونا فى الأماكن المغلقة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الباحثون في فنلندا مقطع فيديو تقشعر له الأبدان، يوضح كيف يمكن لقطرات فيروس كورونا أن تنتشر في الأماكن الداخلية.

وعمل خبراء من جامعة آلتو مع المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، ومركز البحوث التقنية في فنلندا VTT وجامعة هلسنكي، للتحقيق في انتقال وانتشار فيروس كورونا في الهواء في الأماكن الداخلية.

ويقول باحثو جامعة آلتو إنه وسط تخفيف قيود الإغلاق في أجزاء كثيرة من العالم، يؤكد الفيديو على المخاطر المستمرة التي يشكلها "كوفيد-19".

وتُظهر محاكاة الفيديو ثلاثي الأبعاد كيف تنتشر القطيرات ذات الأحجام المختلفة في تدفق الهواء الداخلي على مدار أربع دقائق. وتوضح المحاكاة كيف أن أكبر قطرات تغرق على الأرض في غضون بضع دقائق، في حين تجف القطرات الأصغر وتبقى في الهواء، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

 


كورونا

فيروس كورونا

فيديو عن فيروس كورونا

قطرات فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة