فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف كيفية انتشار قطرات فيروس كورونا في الأماكن المغلقة

ويقول باحثو جامعة آلتو إنه وسط تخفيف قيود الإغلاق في أجزاء كثيرة من العالم، يؤكد الفيديو على المخاطر المستمرة التي يشكلها "كوفيد-19".

وتُظهر محاكاة الفيديو ثلاثي الأبعاد كيف تنتشر القطيرات ذات الأحجام المختلفة في تدفق الهواء الداخلي على مدار أربع دقائق. وتوضح المحاكاة كيف أن أكبر قطرات تغرق على الأرض في غضون بضع دقائق، في حين تجف القطرات الأصغر وتبقى في الهواء، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.