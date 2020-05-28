اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 08:07 م
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فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في إزالة تعديات أملاك الدولة

الخميس، 28 مايو 2020 07:07 م
فيديو.. تعرف على جهود الداخلية في إزالة تعديات أملاك الدولة تعديات
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.


تعديات

أملاك الدولة

الزراعات

حملات امنية

الداخلية

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