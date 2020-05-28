فريق الدعم النفسى يزور المستشفى المخصص لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا

يشار إلى أن التجهيز للعمل بالمستشفى بدأ منذ أول أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق بين إدارة المستشفيات وإدارة التفتيش والمتابعة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وقد بدأت تدريب العاملين في مجال مكافحة العدوى وكذلك التأكيد على توفر مستلزمات مكافحة العدوى وكذلك الأدوية التى يتم استخدامها مع المرضى النفسيين .

جدير بالذكر أن المستشفى سوف تضم فريق من أطباء وتمريض الباطنة والصدر والرعاية بالإضافة إلى فريق من أطباء وتمريض الطب النفسى وتفقد الوفد أقسام الرعاية المركزة التى تم تخصيصها للحالات وتم وضع آلية مشتركة بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لحجز الحالات فى المستشفى.