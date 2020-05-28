فرنسا تعلن رفع قيود التنقل ابتداء من 2 يونيو

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، اليوم، أنّ بلاده سترفع القيود المفروضة على التنقل داخل فرنسا بدءاً من 2 يونيو المقبل، بعدما كان تنقل الفرنسيين محصوراً في محيط 100 كلم من مقر السكن.

ووفقا لوكالة الأبناء السعودية "واس"، أعرب فيليب خلال عرضه للمرحلة الثانية من إجراءات العزل الصحي العام عن تأييد فرنسا لإعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في الـ 15 يونيو من دون فرض حجر صحي على المسافرين, مبينًا أنّ فرنسا ستقيّم الوضع مع شركائها في 15 يونيو وسيتم اتخاذ القرار بشكل جماعي بشأن الحدود الأوروبية الخارجية.

وفى سياق متصل، خرج مئات الأطباء والعاملين في القطاع الطبي في فرنسا للتظاهر بمحيط المستشفيات احتجاجا على نقص أدوات الحماية من فيروس كورونا، حيث اندلعت احتجاجات الأطباء بالكمامات منددين بنقص الأموال ومعدات الحماية بمحيط مستشفى روبرت ديبري في باريس بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وكان الأطباء في ألمانيا تظاهروا على الإنترنت، للاحتجاج على نقص الكمامات والملابس الواقية، الأمر الذى يقولون إنه يجعلهم عرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.