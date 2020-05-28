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غلق 3 محلات وتحرير 7 محاضر إشغالات في حملة ليلية لحي ثان المحلة

الخميس، 28 مايو 2020 01:22 ص
غلق 3 محلات وتحرير 7 محاضر إشغالات في حملة ليلية لحي ثان المحلة جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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شن حي ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حملة ليلية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بتواجد حسام الصباحي مدير قسم الإشغالات، وسعد نصر رقابة ومتابعة مجلس المدينة ، وقوات من شرطة المرافق بالمحلة الكبرى .

وأسفرت الحملة عن غلق ثلاث محلات متنوعة الأنشطة، وتحرير سبعة محاضر إشغالات وإزالة نصبة شاى على كورنيش بحر شبين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات بمخازن الحى .

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات، بمشاركة رئيس شرطة المرافق والإنقاذ والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وأشغال حى أول وثان المحلة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة مراجيح بمنطقة جلال الدين ومصادرتها وتحرير محضر إشغال لصاحبها، وتحرير محضر إشغال لأحد النباشين ومصادرة عربته أمام مدرسة عزت خير، كما تمت إزالة إشغالات الطريق بمناطق العباسي الجديد، شارع الزار أمام البيارة، ميدان الشون، كما تم غلق مطعم وتشميع 2 مقهي ومصادرة 11 شيشة و6 كراسي بمنطقة سوق الجملة .

من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 

 


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