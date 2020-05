غادة والى: جائحة فيروس كورونا قد تدمر 195 مليون وظيفة

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، قد تدمر ما يعادل 195 مليون وظيفة، مشيرة إلى أن البطالة تجعل المزيد من الأطفال والنساء والرجال عرضة للإتجار فى البشر.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" كوفيد 19 قد يدمر ما يعادل 195 مليون وظيفة، البطالة وفقدان مصادر الدخل يجعل المزيد من الأطفال والنساء والرجال عرضة للاتجار بالبشر، خطط الإنعاش والتعافى يجب أن تحمى الأشخاص من الاستغلال الإجرامي، وإنهاء الإتجار بالبشر بينما نعيد البناء بشكل أفضل".

#COVID19 may destroy equivalent of 195 million jobs (@ILO). Unemployment & lost income make more children, women & men vulnerable to human traffickers. Recovery plans must protect ppl from criminal exploitation, #EndHumanTrafficking as we build back better https://t.co/EveRvunNEf pic.twitter.com/6rQhBaPgZd