علماء يحذرون الحكومة البريطانية: ليس من الآمن فتح المدارس الأسبوع المقبل

كتبت رباب فتحى

حذر مجموعة من العلماء البريطانيين المستقلين من أنه ليس من الآمن البدء في إعادة فتح جميع المدارس الأسبوع المقبل فى المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

واتهمت اللجنة الحكومة بعدم الاستماع إلى مشورتها العلمية الخاصة حيث أنها تسعى من أجل عودة بعض الفصول إلى المدرسة في 1 يونيو.

في تقرير جديد ، قالت مجموعة "الحكمة المستقلة" إن المقترحات تخاطر "بزيادة جديدة في حالات كوفيد 19 في بعض المجتمعات".

وقالت المجموعة إن اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية ، سيج ، قامت بوضع نموذج لتأثير سبع طرق مختلفة لإعادة فتح المدارس ، مما يؤدي جميعها إلى زيادة معدل "R" - أو معدل الانتقال -.

وأوضح التقرير إن "قرار إعادة فتح المدارس الذي اختارته الحكومة ليس واحدًا من تلك التي صممها سيج مما يجعل التأثير المحتمل لإعادة الفتح أكثر غموضا. كما أن أنظمة الاختبار القوية ليست في كل مكان."

وأضافت لجنة العلماء المستقلين: "علاوة على ذلك ، يتأثر الالتزام العام بالمسافة الاجتماعية بالثقة في الحكومة ورسائلها. هذه الثقة متوترة بشكل متزايد. ولذلك نعتقد أنه من خلال المضي قدمًا في إعادة فتح مدرسة عامة اعتبارًا من 1 يونيو ، فإن الحكومة لا تتبع نصيحة مجموعة سيج".

كشف استطلاع جديد لأولياء الأمور عن انقسام الآباء حول احتمالية إعادة أطفالهم إلى المدرسة ، حيث حذرت مجموعات الآباء من أن الرسائل المختلطة وسوء التواصل تسبب في قلق واسع النطاق بشأن عودة الدراسة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

في الوقت الذي لا يزال فيه قادة المدارس يتصارعون مع الجوانب العملية لإعادة فتح المدارس الابتدائية لبعض مجموعات السنة في غضون أسبوع واحد فقط في إنجلترا ، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأوبزرفر أن 43٪ من أولياء أمور المدارس الابتدائية و 54٪ من أولياء أمور المدارس الثانوية يشعرون بالقلق حيال احتمالات العودة.

وقد صدرت تعليمات للمدارس الابتدائية بالاستعداد لإعادة استقبال طلاب السنة الأولى والصف السادس. ومع ذلك ، اقترحت مجالس من جميع الأطياف السياسية بأن تلك المدارس لن تتبع النصيحة ، في حين ستنتظر مدارس ويلز والاسكتلندية إعادة فتحها.

كما أن هناك مخاوف الآن من أن عودة التلاميذ أصبحت قضية فوضوية إلى حد أنها قد تؤدي إلى تفاقم فجوة التحصيل بين المناطق الغنية والفقيرة والأسر. أشارت بعض النقابات التعليمية إلى أن أسر الأطفال الضعفاء كانت أكثر ترددًا في عودتهم إلى المدرسة. قال ديفيد لوز ، وزير التعليم السابق الذي يشرف الآن على معهد سياسة التعليم ، إن اتساع الفجوة يشكل "مخاطرة كبيرة".