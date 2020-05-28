عضو بـ"الأطباء": رئيس الوزراء وعد بفتح قنوات مباشرة مع النقابة لدعم الأعضاء

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، كان إيجابيا، حيث طرح النقيب أبرز مشكلتين يواجهوا الأطباء خلال الفترة الجارية وهما: تكليف شباب الأطباء دفعة 2020، وحماية الفرق الطبية المشاركة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن رئيس الوزراء وعد بوجود قناة اتصال مفتوحة، بينه وبينه نقابة الأطباء بشكل مباشر، لسرعة التفاعل مع المشكلات التى يواجهها الأطباء بالتزامن مع ما تشهده البلاد جراء أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وعد أيضا بتلبية مطالب النقابة فى أسرع وقت ممكن.

يأتى ذلك، بعد انتهاء اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع نقيب الأطباء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدر الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف، خلال لقائه اليوم مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء: تكاتفنا معاً هو السبيل لتخطى هذه المحنة التى يمر بها العالم، ومصر دوماً قيادة وحكومة وشعباً، تتكاتف فى وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه.

كما أعلن الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتى بدأت الامتياز فى 1/3/2020، وينتهى فى 28/2/2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، هذا إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الازهر، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب.