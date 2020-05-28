عاطلان يعترفان بسرقة هواتف المواطنين فى عين شمس والنيابة تأمر بحبسهما

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطلان كونا تشكيلا عصابيا ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بعين شمس، باعترافات تفصيلية امام نيابة عين شمس، حيث قالا إنهما اعتادا السرقة في هذه المنطقة، مضيفين أنهما لم يسرقا من المواطنين اشياء ذات قيمة ، حيث أن معظم السرقات كانت لا تتجاوز عشرات الجنيهات، ومعظمها هواتف محمولة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليهم للتعرف علي متعلقاتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس تمكنت من ضبط (عاطلَين - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية "لأحدهما معلومات مسجلة") حال استقلالهما دارجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (3 هواتف محمول- مبلغ مالى "مجهولى المصدر"). وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، كما أضافا بتحصلهما على الدراجة النارية المضبوطة بحوزتها من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية "جارى التوصل إلى مالكها".

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.