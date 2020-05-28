طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية حار بالإمارات والبحرين

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد السعودية ، رياحا نشطة مثيرة للأتربة مع فرص لتساقط أمطار فى بعض الأماكن، بينما تشهد الإمارات طقس صحو مع ارتفاع فى درجات الحرارة، كما تشهد البحرين طقسا حارا خلال النهار .

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ، حائل و الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 و المد الثاني عند الساعة 04:03 و الجزر الأول عند الساعة 50:10 ز الجزر الثاني عند الساعة 45:21..و سيكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01: 14 و المد الثاني عند الساعة 02:01 و الجزر الاول عند الساعة 07:20 و الجزر الثاني عند الساعة 07:55.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون حسناً لكنه حار خلال النهار.

وأوضحت أن الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة في بعض الأحيان خلال اليوم، حيث يصل ارتفاع من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، وتصل درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية، بينما تسجل الرطوبة النسبية: العظمى 80%.. والصغرى 25%.