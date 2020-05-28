اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:54 م
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طفرة فى مواليد حديقة حيوان روسية خلال إغلاقها بسبب كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 02:58 م
طفرة فى مواليد حديقة حيوان روسية خلال إغلاقها بسبب كورونا قرود
رويترز

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أغلقت حديقة حيوانات في سيبيريا أبوابها أمام الزوار لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا لكن كان للإغلاق بعض الفوائد.. فقد سبب طفرة في المواليد بين حيواناتها.

ومن بين المواليد الجدد في الحديقة أوز مصرى نادر، وعجول الرنة، وقرد بني صغير من قردة الكبوشي، وقال أندريه جوربان مدير حديقة حيوانات روييف روتشي في كراسنويارسك "إذا نظرنا للأمر من زاوية طفرة المواليد.. كان الإغلاق أمرا طيبا فقد أصبح لدينا الآن الكثير من الحيوانات الصغيرة الجميلة والرئعة".

وأضاف أنه رغم أن غياب الزوار شجع التزاوج بين بعض الحيوانات فقد أربك حيوانات أخرى وأحدث تغييرات في سلوكها.

وقال جوربان "كثير من (الحيوانات) قلقة لأنها حقا لا تفهم ما يحدث حولها. هناك نظرة أشبه بنظرة ترقب في عيونها".

ويبدو أن قطيع الأبل في حديقة روييف روتشي من بين الحيوانات التي تفتقد وجود الزوار إذ تتابع بنظراتها الآن كل موظف في الحديقة يمر بحظائرها.

وقال جوربان أنه رغم فوائد غياب الزوار تعاني الحديقة من مشاكل مالية.

 


كورونا

روسيا

فيروس كورونا

عجول الرنة

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