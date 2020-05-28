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طرح سردين مجمد بـ20 جنيها للكيلو في منافذ المجمعات الاستهلاكية والرنجة 32

الخميس، 28 مايو 2020 12:44 م
طرح سردين مجمد بـ20 جنيها للكيلو في منافذ المجمعات الاستهلاكية والرنجة 32 رنجه ،صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطرح منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية منتجات السردين المجمد "مستورد" بسعر 20 جنيها للكيلو، وأيضا طرح الرنجة السائبة بسعر 32 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة بمحافظات الوجه القبلى بجانب أيضا طرح  السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول.

 

كما تطرح الشركة المصرية لتسويق الأسماك أحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين مختلف أنواع الأسماك  وأيضا الرنجة بأسعار  مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20 الى 25 % تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة .

 

 


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