اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 01:47 م
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ضبط 50 قضية تموينية بينها دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في سوهاج

الخميس، 28 مايو 2020 01:09 م
ضبط 50 قضية تموينية بينها دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في سوهاج حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن وترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة وتم ضبط " 450" كجم دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء وتم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

يذكر أن محافظة سوهاج، أعلنت عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتحرير 12 محضر تموينى متنوع ، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركزى " جرجا، والمراغة " خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين ، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وحماية المستهلك، ومباحث التموين ؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

 

 


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