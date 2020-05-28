ضبط 50 قضية تموينية بينها دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في سوهاج

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة وتم ضبط " 450" كجم دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء وتم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

يذكر أن محافظة سوهاج، أعلنت عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتحرير 12 محضر تموينى متنوع ، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركزى " جرجا، والمراغة " خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين ، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وحماية المستهلك، ومباحث التموين ؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.