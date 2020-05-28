ضبط نصف طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 12 محضر تموينى بسوهاج (صور)

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتحرير 12 محضر تموينى متنوع ، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركزى " جرجا، والمراغة " خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين ، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وحماية المستهلك، ومباحث التموين ؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة لمراقبة الأغذية بمحلات البقالة والسوبر ماركت بالمدينة ، أسفرت عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم وكبدة وأسماك وفراخ بانية مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم تحرير محضر جنحة ، كما تم تحرير عدد 3 محاضر صحة متنوع، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بحملة مكبرة بقرى المركز ، أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر مخالفات بيئية بقرية الشورانية لمحلات الجزارة ، وورش النجارة والحدادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة .



حملات تموينية بالمراغة



حملات تموينية بالمراغة



حملات تموينية بالمراغة



حملات تموينية بالمراغة



حملات تموينية بجرجا



حملات تموينية بجرجا



حملات تموينية بجرجا



حملات تموينية بجرجا