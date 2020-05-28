ضبط نصف طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 12 محضر تموينى بسوهاج (صور)

أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتحرير 12 محضر تموينى متنوع ، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركزى " جرجا، والمراغة " خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين ، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وحماية المستهلك، ومباحث التموين ؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد .
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة لمراقبة الأغذية بمحلات البقالة والسوبر ماركت بالمدينة ، أسفرت عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم وكبدة وأسماك وفراخ بانية مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم تحرير محضر جنحة ، كما تم تحرير عدد 3 محاضر صحة متنوع، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بحملة مكبرة بقرى المركز ، أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر مخالفات بيئية بقرية الشورانية لمحلات الجزارة ، وورش النجارة والحدادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة .
حملات تموينية بالمراغة
حملات تموينية بالمراغة
حملات تموينية بالمراغة
حملات تموينية بالمراغة
حملات تموينية بجرجا
حملات تموينية بجرجا
حملات تموينية بجرجا
حملات تموينية بجرجا
حملات تموينية بجرجا
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