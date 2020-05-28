اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 12:58 م
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ضبط نصف طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 12 محضر تموينى بسوهاج (صور)

الخميس، 28 مايو 2020 12:01 م
ضبط نصف طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 12 محضر تموينى بسوهاج (صور) حملة على محلات الجزارة بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتحرير 12 محضر تموينى متنوع ، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركزى " جرجا، والمراغة " خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين ، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وحماية المستهلك، ومباحث التموين ؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة لمراقبة الأغذية بمحلات البقالة والسوبر ماركت بالمدينة ، أسفرت عن ضبط 518 كيلو جرام لحوم وكبدة وأسماك وفراخ بانية مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم تحرير محضر جنحة ، كما تم تحرير عدد 3 محاضر صحة متنوع، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بحملة مكبرة بقرى المركز ، أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر مخالفات بيئية بقرية الشورانية لمحلات الجزارة ، وورش النجارة والحدادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة . 

حملات تموينية بالمراغة (1)
حملات تموينية بالمراغة

 

حملات تموينية بالمراغة (2)
حملات تموينية بالمراغة 

 

حملات تموينية بالمراغة (3)
حملات تموينية بالمراغة 

 

حملات تموينية بالمراغة (4)
حملات تموينية بالمراغة 

 

حملات تموينية بجرجا (1)
حملات تموينية بجرجا 

 

حملات تموينية بجرجا (2)
حملات تموينية بجرجا 

 

حملات تموينية بجرجا (3)
حملات تموينية بجرجا 

 

حملات تموينية بجرجا (4)
حملات تموينية بجرجا 

 

حملات تموينية بجرجا (5)
حملات تموينية بجرجا 

 


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