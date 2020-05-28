ضبط موظف بالبحيرة ادعى أنه المهدى المنتظر وروج أفكارا مغلوطة عن الإسلام

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملاباسات الواقعة.

وتضمنت صفحات المتهم الذى يدعى "ع.ف .د" 54سنة وحاصل على دبلوم فنى هجوما شديدا على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف، الذى وصف علماءه بالضالين.

كما تضمنت صفحته على موقع الفيس بوك زعمه أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول صلى عليه وسلم، وأنه صاحب معجزات إلهية، وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية، والتى نشر خلالها مجموعة من التماثيل التى يشتبه أنها أثرية.

يذكر أن مركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهد فى شهر مارس الماضى ادعاء شخص مسن من أمام أحد المساجد أنه المهدى المنتظر .