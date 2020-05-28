صور.. مستشفى العديسات بالأقصر تحتفل بشفاء أول 5 حالات من مصابى كورونا

الأقصر - أحمد مرعى

احتفلت مستشفى العديسات التخصصى بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، بخروج خمس حالات شفاء من كورونا وخروجهم إلى منازلهم بأتم صحتهم، وذلك بعد قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لاستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة.

وتم خروج الحالات الخمسة من المستشفى تحت قيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام الدكتور محمد على العجمي، وبحضور الدكتور منتصر عبدالفتاح مدير عنايات الاقصر، والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور رائد طبيب أحمد السيد، والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى.

وكانت قد انطلقت بمحافظة الأقصر، فى عمليات دخول الحالات الحرجة المشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العديسات التخصصى، وذلك دعماً لمستشفى حميات الأقصر، حيث كانت تعانى بعض الحالات من احتياجها لدخول الرعاية المركزة لحين نقلها إلى مستشفيات العزل، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، فى بيان صحفى، أنه تعد تلك الخطوة نقلة نوعية فى الخدمات الطبية لمرضى ومصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى محافظة الأقصر، وذلك بدخول مستشفى العديسات الجديد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.



