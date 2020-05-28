صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 8 حالات بعد شفاؤهم من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصى واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، إنه تم فى الساعات الأولى اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 8 حالات بعد شفاؤهم وتعافيهم من المواطنين المصريين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى العزل الصحى ومن ثم تماثلهم الشفاء التام، والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة لجميع المتعافين، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالاً بخروج حالات التعافى، حيث تقدم المتعافون بالشكر والعرفان للتضحية والواجب الوطنى الذى يقوم به جنود الجيش الأبيض، وجميع العاملين بالمستشفى من تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسى لجميع المرضى دون إستثناء مواصلين الليل بالنهار من أجل راحة المرضى.

وكان قد صرح وليد الضوى مدير العلاقات العامة بالمستشفى، أنه خلال 30 يوما فى شهر رمضان المبارك وأيام العيد قادت فرق العزل الصحى بالمستشفى ملحمة قوية لدعم وعلاج المصابين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحى الحالى، والدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل فى النصف الأول من شهر رمضان المبارك، حيث نجحوا منذ بدء شهر رمضان المبارك والعيد وحتى الآن فى علاج وخروج أكثر من 248 متعافيا من كورونا بصورة مميزة للغاية فى سبيل مكافحة الفيروس، ولدى الخروج اليومى للمتعافين طوال الفترة الماضية تقدمت الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بالتهانى لجميع المتعافين، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى بصورة يومية احتفالاً بخروج حالات التعافى وإبتهاجاً بشفاؤهم، حيث تقدم المتعافون بالشكر والعرفان للتضحية والواجب الوطنى الذى يقوم به جنود الجيش الأبيض، وجميع العاملين بالمستشفى من تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسى لجميع المرضى دون استثناء مواصلين الليل بالنهار من أجل راحة المرضى.

جانب من خروج المتعافين من فيروس كورونا



خروج 8 حالات بعد شفاؤهم من كورونا



فرحة أطباء المستشفى بتعافى الحالات وشفاؤهم



لحظة خروج المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى