اليوم السابع
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صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق قرار الحظر وإزالة التعديات ومخالفات البناء

الخميس، 28 مايو 2020 08:23 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق قرار الحظر وإزالة التعديات ومخالفات البناء إزالة التعديات ومخالفات البناء
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تطبيق قرار حظر التجوال في خامس أيام عيد الفطر المبارك بشوارع وميادين المحافظة، كذا الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة، وذلك وسط إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة للحد من أي تجمعات في المناطق العامة.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، انتشار قوات الأمن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتواجد الأمني الميداني الفعال للدوريات، موجهاً للجميع الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون من أجل صحة وسلامة المواطنين.

 

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

 

وبناءً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بمتابعة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ حالة إزالة لطابق مخالف ببرج غرب المدينة، بمنشية ناصر، وتم مصادرة جميع مواد البناء المستخدمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

كما قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة إزالة 21 عمود مسلح، بمحيط مبني علي مساحة 300 متر تقريبًا، بجوار بنك مصر بالمدينة، حيث تم البناء مخالفاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي سياق متصل قام علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال إزالة التعديات علي الأراضي ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بكفر ابوحطب، بزمام جمعية الائتمان الزراعي بقرية منية قلين، التابعة لقرية الحرية، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

بالإضافة إلي قيام اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالإشراف علي إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، و تم إيقاف أعمال تشوينات ردم على أرض زراعية، بغرض إقامة بناء عليها بمساحة 350م، بنطاق الوحدة المحلية بقرية كفر العرب، وتمت إزالة المخالفة ورفع التشوينات، فضلًا عن إيقاف أعمال البناء بشارع الدلتا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

 

 

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ازاله التعديات

كفر الشيخ

حظر التجوال

كورونا

مخالفات البناء

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