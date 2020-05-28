صور.. محافظ الغربية: غلق وتشميع 16 محلا فى طنطا وقطور والمحلة وسمنود

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن غلق وتشميع 16 محلا بمدينة طنطا وقرية بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحلة ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، بمدينة طنطا وقرية محلة مسير وقرية بلتاج ومدينة قطور ومدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود.

وشدد محافظ الغربية، علي روساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة والتطهير والتعقيم الوقائى، وكذلك رفع القمامة والتراكمات الترابية للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

كما قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية موسعة شملت مدن قطور والمحلة الكبرى وسمنود وطنطا، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات بمعرفة رؤساء المراكز والمدن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد " رحمي" على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالالتزام لمساندة الدولة فى مجابهة انتشار الفيروس.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أجرى جولة مفاجئة بمركز ومدينة سمنود، لمتابعة مدى التزام اصحاب المحلات بتطبيق قرارات الحظر، رافقه المحاسب محمد متولي رئيس مدينة سمنود.

وتفقد محافظ الغربية حملات النظافة بشوارع المدينة، واثني على تواجد عمال النظافة بالشوارع ورفع تراكمات القمامة والاتربة من جانبي الطرق، كما تفقد اعمال الاناره لإصلاح كشافات الإناره بالطريق الرئيسي.



جولة محافظ الغربية



جولة محافظ الغربية