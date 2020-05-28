اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الغربية: غلق وتشميع 16 محلا فى طنطا وقطور والمحلة وسمنود

الخميس، 28 مايو 2020 07:50 م
صور.. محافظ الغربية: غلق وتشميع 16 محلا فى طنطا وقطور والمحلة وسمنود جانب من جولة محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن غلق وتشميع 16 محلا بمدينة طنطا وقرية بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحلة ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، بمدينة طنطا وقرية محلة مسير وقرية بلتاج ومدينة قطور ومدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود.

وشدد محافظ الغربية، علي روساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة والتطهير والتعقيم الوقائى، وكذلك رفع القمامة والتراكمات الترابية للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

كما قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية موسعة شملت مدن قطور والمحلة الكبرى وسمنود وطنطا، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات بمعرفة رؤساء المراكز والمدن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد " رحمي"   على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالالتزام لمساندة الدولة فى مجابهة انتشار الفيروس.

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أجرى جولة مفاجئة بمركز ومدينة سمنود، لمتابعة مدى التزام اصحاب المحلات بتطبيق قرارات الحظر، رافقه المحاسب محمد متولي رئيس مدينة سمنود.

وتفقد محافظ الغربية حملات النظافة بشوارع المدينة، واثني على تواجد عمال النظافة بالشوارع ورفع تراكمات القمامة والاتربة من جانبي الطرق، كما تفقد اعمال الاناره لإصلاح كشافات الإناره بالطريق الرئيسي.

 

 

جولة محافظ الغربية (1)
جولة محافظ الغربية 

 

جولة محافظ الغربية (2)
جولة محافظ الغربية 

 

جولة محافظ الغربية (3)
جولة محافظ الغربية 

 


اخبار عاجله

محافظ الغربية

المحلة

قطور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة