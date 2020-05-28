صور .. كيفية توريد قمح المشروعات للشون والصوامع فى قنا

كشف العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، تفاصيل عملية توريد قمح المشروعات الذى تم زراعته بمنطقة المعنا خلال الموسم الحالى لصوامع قنا وذلك بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وأكد البيلى، فى بيان له،أن قمح المشروعات التابعة للمحافظة ذو جودة عالية حيث وصلت درجة نقاوته إلى 23.5 وهى أعلى درجات النقاوة المعتمدة من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى تطبيق أساليب وإرشادات وزارة الزراعة في اختيار نوع التقاوى وزراعة القمح وحصاده .

ومن جانبه ذكر أحمد السيد وكيل وزارة التموين،أن عمليات توريد القمح تجرى بشكل منتظم في جميع الشوّن والصوامع التابعة للمحافظة، لافتا إلى أن إجمالى ما تم توريده حتى الأمس من القمح بلغ 146 الف و 855 طن .