صور .. فض فرح وغلق 11 محل خالفوا مواعيد الحظر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

فضت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ، تجمع بفرح وأغلقت 11 حمام سباحة ، خالفوا مواعيد الحظر ، ذلك إستمرارا للحملات التى تشنها الأجهزة التنفيذية على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق الكامل لمنع التجمعات ، والممتد حتى نهايه الإسبوع الحالى ، وذلك ضمن الإجراءات التى أتخذتها القيادة السياسية لمنع التجمعات والحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين .

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس ، بالتنسيق مع رئيس الوحده المحلية بالبلاشون بإخلاء فرح بقرية ميت معلا التابعه لوحدة البلاشون ، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا ، وحفاظا على صحه وسلامه المواطنين .

كما قامت حملة أخرى على المحال التجارية بنطاق المركز ، للتأكد من إلتزامهم بقرارالغلق ، وأسفرت عن غلق 3 محالات للمأكولات ، وتم تحرير محاضر للمخالفين ، كما قام رئيس الوحدة المحلية بالزوامل بتحرير محضرين لملعبين رياضيين يعملان بعد توقيتات الحظر .

وأضاف بيان، أن رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، قام بضبط 3 محال تجاريه بخلاف محل لتقديم خدمات الانترنت يعملون بعد توقيتات الحظر بالمخالفه للقانون ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية ، بش حملة مكبرة على مدينة الحسينية للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، وتلاحظ وجود بعض المحال التجارية ومقاهى مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ، فتم غلق وتشميع 2 محل تجارى 2 مقهى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، فضلا عن ضبط ملعب كرة قدم بناحية قرية الحجازية التابعه للوحدة المحلية بسماكين الغرب يعمل بالمخالفة لقرار الغلق فتم غلقه وتشميعة بالشمع الاحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة تنفيذ قرارات تطبيق الغلق الكامل للانشطه التجارية بنطاق المركز ، فتلاحظ اثناء المرور الميدانى وجود حمام سباحه وكوفى شوب ومطعم بداخل سور على طريق الزقازيق / بلبيس -بردين ( ستارفيش ) بقرية بردين ووجود تجمعات داخل المكان على الفور ، تم التحرك للمكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و تشميع وغلق المكان.



غلق المحلات المخالفة بالشرقية



غلق المحلات المخالفة بالشرقية



غلق المحلات المخالفة بالشرقية



غلق المحلات المخالفة بالشرقية