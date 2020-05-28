اليوم السابع
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صور .. فض فرح وغلق 11 محل خالفوا مواعيد الحظر بالشرقية

الخميس، 28 مايو 2020 02:52 م
صور .. فض فرح وغلق 11 محل خالفوا مواعيد الحظر بالشرقية حملة على المحلات المخالفة لقرار الغلق بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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فضت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ، تجمع بفرح وأغلقت 11 حمام سباحة ، خالفوا مواعيد الحظر ، ذلك إستمرارا للحملات التى تشنها الأجهزة التنفيذية على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق الكامل لمنع التجمعات ، والممتد حتى نهايه الإسبوع الحالى ، وذلك ضمن الإجراءات التى أتخذتها القيادة السياسية لمنع التجمعات والحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين .

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس ، بالتنسيق مع رئيس الوحده المحلية بالبلاشون بإخلاء فرح بقرية ميت معلا التابعه لوحدة البلاشون ، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا ، وحفاظا على صحه وسلامه المواطنين .

كما قامت حملة أخرى على المحال التجارية بنطاق المركز ، للتأكد من إلتزامهم بقرارالغلق ، وأسفرت عن غلق 3 محالات للمأكولات ، وتم تحرير محاضر للمخالفين ، كما قام رئيس الوحدة المحلية بالزوامل بتحرير محضرين لملعبين رياضيين يعملان بعد توقيتات الحظر .

وأضاف بيان، أن رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، قام بضبط 3 محال تجاريه بخلاف محل لتقديم خدمات الانترنت يعملون بعد توقيتات الحظر بالمخالفه للقانون ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين  .

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية ، بش حملة مكبرة على مدينة الحسينية للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، وتلاحظ وجود بعض المحال التجارية ومقاهى مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ، فتم غلق وتشميع 2 محل تجارى 2 مقهى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، فضلا عن ضبط ملعب كرة قدم بناحية قرية الحجازية التابعه للوحدة المحلية بسماكين الغرب يعمل بالمخالفة لقرار الغلق فتم غلقه وتشميعة بالشمع الاحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة تنفيذ قرارات تطبيق الغلق الكامل للانشطه التجارية بنطاق المركز ، فتلاحظ اثناء المرور الميدانى وجود حمام سباحه وكوفى شوب ومطعم بداخل سور على طريق الزقازيق / بلبيس -بردين ( ستارفيش ) بقرية بردين ووجود تجمعات داخل المكان على الفور ، تم التحرك للمكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و تشميع وغلق المكان.

غلق المحلات المخالفة بالشرقية (1)
غلق المحلات المخالفة بالشرقية 

 

غلق المحلات المخالفة بالشرقية (2)
غلق المحلات المخالفة بالشرقية 

 

غلق المحلات المخالفة بالشرقية (3)
غلق المحلات المخالفة بالشرقية 

 

غلق المحلات المخالفة بالشرقية (4)
غلق المحلات المخالفة بالشرقية 

 

غلق المحلات المخالفة بالشرقية (5)
غلق المحلات المخالفة بالشرقية 

 


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