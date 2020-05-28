اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:04 م
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صور .. فض الباعة الجائلين بسوق مدينة المحمودية لمنع التكدس والتجمعات بالبحيرة

الخميس، 28 مايو 2020 03:03 م
صور .. فض الباعة الجائلين بسوق مدينة المحمودية لمنع التكدس والتجمعات بالبحيرة فض سوق المحمودية بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملة موسعة لفض الأسواق فى المدن والقرى ، حيث تم فض الباعة الجائلين بسوق مدينة المحمودية اليوم منعا للتكدس والتجمعات.
 
يأتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء هشام آمنة ،محافظ البحيرة  لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات الخاصة بغلق المقاهي والكافتيريات وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ونجحت الأجهزة التنفيذة فى فض الباعة الجائلين بسوق مدينة المحمودية اليوم منعا للتكدس والتجمعات.
 
وبالتزامن مع ذلك قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، إلزام  جميع السائقين والركاب بارتداء الكمامات ابتداءا من السبت القادم.
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالالتزام بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة كافة الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظا على امن وسلامة المواطنين.
 
 
وأكد اللواء عبدالمنعم السبيعى المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومجمعات المواقف بها  للتنبيه على سائقى واصحاب سيارات الميكروباص بقيامهم دوريا بتطهير وتعقيم السيارات قبل التحرك وباماكن الانتظار مع تشكيل لجان من اداره مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين علي مستوي مواقف المحافظه بارتداء الكمامات.
 
وأضاف السبيعى إنه اعتبارا من يومى السبت والأحد 30-31 مايو والتشديد على عدم ركوب اي مواطن في السيارات الا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة حرصا على امنه وسلامته وسلامة جميع المواطنين من الركاب الاخرين  واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين  وكذا متابعة مشرفي عموم المواقف بمراكز ومدن المحافظه لتلك الاجراءات مع عدم  دخول اى سيارة الى المواقف وتحميل الركاب الا بعد التاكد من الالتزام بها  مشيرا الى بدء مشروع مواقف وادى النطرون بتنفيذ تلك الاجراءات وسيتم خلال الفترة القادمة حتى الاحد القادم 31 مايو تطبيقها على جميع مواقف المحافظة.
فض سوق المحمودية بالبحيرة (1)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (1)

 

فض سوق المحمودية بالبحيرة (2)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (2)

 

فض سوق المحمودية بالبحيرة (3)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (3)

 

فض سوق المحمودية بالبحيرة (4)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (4)

 

فض سوق المحمودية بالبحيرة (5)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (5)

 

فض سوق المحمودية بالبحيرة (6)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (6)

 

فض سوق المحمودية بالبحيرة (7)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (7)

 

فض سوق المحمودية بالبحيرة (8)
فض سوق المحمودية بالبحيرة (8)

 


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