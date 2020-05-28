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صور.. رحلة استثنائية تقل 245 من العالقين بالإمارات تصل مطار مرسى علم

الخميس، 28 مايو 2020 07:31 م
صور.. رحلة استثنائية تقل 245 من العالقين بالإمارات تصل مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الخميس، رحلة طيران استثنائية، قادمة من العاصمة الإمارتية أبو ظبى، تقل على متنها 245 عالقا مصريا بالإمارات، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ايرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى .

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة ابوظبى التى وصلت مساء اليوم ، تعد ضمن عددا من الرحلات التى وصلت من الامارات لمطار مرسى علم، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل عدة رحلات من العاصمة الامارتية أبوظبي، مؤكدًا أن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء امس الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مسقط ، تقل على متنها 153 عالقا مصريا بعمان، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

 

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