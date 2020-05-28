صور.. رئيس مدينة البياضية: رفع 27 طن مخلفات صلبة بالقرى خلال 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قاد رجال المدينة حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات بمناطق أسفل كوبرى الحبيل وترعة رواج وشارع الذهبي بمدينة البياضية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تمت خلال الحملة رفع مخلفات قدرت بحوالي 6 أطنان فى المناطق التي استهدفتها الحملة، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، ومدير النظافة طه أبو القاسم وعمال مجلس المدينة، كما قامت قرية الحبيل بعمل إجراءات النظافة بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعة برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم رفع جميع المخلفات المنزلية من جميع الصناديق، وبلغت إجمالي ما تم رفعه خلال اليوم 27 طن مخلفات صلبة، وجارى العمل يومياً فى أنحاء المدينة.

وكان قد قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر أنه ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل فى أعمال النظافة ورفع المخلفات وتطهير الشوارع والميادين، فإن مجهودات المركز لن تتوانى منذ فرض قرارات الحظر، فى رفع المخلفات الصلب بالشوارع والميادين وداخل القرى، مضيفاً أنه تم رفع أكثر من 6185 طن مخلفات صلبة و3643 طن قمامة بإجمالى 9828 طنا تقريباً، وذلك فى الفترة من 17-3-2020 حتى 27-5-2020، بالإضافة إلى شن حملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائى، والتى تتم بصفة يومية.



جانب من رفع المخلفات بمدينة البياضية



رفع 27 طن مخلفات صلبة بالقرى خلال 24 ساعة