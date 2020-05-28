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صور.. خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية ببنى سويف

الخميس، 28 مايو 2020 02:28 م
صور.. خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية ببنى سويف تعافى مصابين من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية
بنى سويف - أيمن لطفي

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أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بالجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجاري لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقره ولا تحتاج  لدخول  المستشفيات

جاء ذلك خلال خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة  بتعافى 9 حالات من فيروس كورونا وخروجهم من المدينة الجامعية والتي تم تخصيصها لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا  تحتاج لدخول المستشفيات وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية إلى 82 حالة منذ تشغيلها ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ،مؤكدا أنه  تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة  ،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)،مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

ونقل وكيل وزارة الصحة شكر وتقدير محافظ بنى سويف للدكتور أسامة أحمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية في الفترة الحالية والفريق الطبي والتمريض والإداريين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.

 
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تعافى مصابين من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية 

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تعافى مصابين من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية 

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تعافى مصابين من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية 

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تعافى مصابين من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية 

 


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