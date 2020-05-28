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صور.. حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع

الخميس، 28 مايو 2020 06:42 م
صور.. حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع
الغربية محمد طارق

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شنت رئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية ، بقيادة محمود عيسى رئيس الحى، حملات بشوارع الحى لرفع القمامة من نقاط التجميع والشوارع الرئيسية، وذلك بتوجيهات لدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية.

 

وشملت الحملات كنس ورفع الأتربة من الشوارع، وكذلك أعمال رش وتطهير المنطقة ورفع الإعلانات المخالفة والإشغالات، وصيانة كشافات وأعمدة الانارة بجانب اعمال النظافة اليومية ورفع القمامة بجميع نقاط التجميع بنطاق الحى .

 

من ناحيه أخرى نفذ جهاز النظافة بحى ثان المحلة تحت إشراف المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بمنطقة شارع الترعة التابعة للحي، بعد انتشار كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بطول الشارع بداية من ميدان الششتاوى وحتى الموقف الجديد.

 

وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة الخاصة بالحى ومجلس المدينة، وقامت الحملة برفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة بطول الشارع وايضا من الاراضى الفضاء والتى استغلها المواطنين فى التخلص من القمامة، وقامت سيارات جهاز النظافة بنقل القمامة لمصنع لتدوير بطريق الجابرية.

 

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، حملة مكبرة لتنظيف ورفع القمامة بطريق كورنيش كفر حجازى بمشاركة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدة المحلية بقرية شبرا بابل، بحضور عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينه.

 

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الكورنيش ورفع سيارات النقل المتوقفة بطول الكورنيش. كما تم توفير صناديق للقمامة بطول الكورنيش لوضع القمامة بها حفاظاً على المظهر العام للكورنيش.

حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع (1)
حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع 

 

حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع (2)
حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع 

 

حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع (3)
حى ثان طنطا يشن حملات نظافة وتعقيم بالشوارع

 


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