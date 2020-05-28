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صور.. حملات نظافة بشوارع مدينة الأقصر خلال فترة حظر التجوال

الخميس، 28 مايو 2020 12:27 ص
صور.. حملات نظافة بشوارع مدينة الأقصر خلال فترة حظر التجوال سكرتير مساعد الأقصر يتابع حملات النظافة الشاملة ليلاً
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء عماد أبو العزايم، فى جولة ليلية في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أعمال النظافة الشاملة بشارع كليوباترا وتفرعاته، وشارع المحطة وتفرعاته، وميدان أبو الحجاج، وشارع التليفزيون، وشارع يوسف حسن، وشارع اندراوس باشا، وشارع أحمد عرابى ومنطقة مساكن الدريسة، وطريق الكباش بالأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال فترة الحظر.

وشارك في الحملة كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات الهندسية بالمحافظة، والمهندس نشأت عدلى مدير الادارة الهندسية بالأقصر، والمهندس حنا إبراهيم سكرتير مدينة الأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة.

وكان قد واصل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملات النظافة المكثفة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمنطقة حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحى للارتقاء بمستوى النظافة وعودة المظهر الحضاري للحي، حيث نجحت الحملات خلال أيام عيد الفطر المبارك فى رفع 313 طن مخلفات صلبة وقمامة فى أيام العيد الثلاثة.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن المدينة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة الأحياء، مضيفاً أنه جاءت تلك الأعمال استكمالاً لحملات النظافة اليومية الشاملة، والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيداً على استمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع الحي المختلفة.

تجميل ورفع القمامة بميدان أبو الحجاج
تجميل ورفع القمامة بميدان أبو الحجاج

 

جانب من حملات النظافة ليلاً بشوارع الأقصر
جانب من حملات النظافة ليلاً بشوارع الأقصر

 

حملات النظافة الشاملة ليلاً بشوارع مدينة الأقصر
حملات النظافة الشاملة ليلاً بشوارع مدينة الأقصر

 

سكرتير مساعد الأقصر يتابع حملات النظافة الشاملة ليلاً
سكرتير مساعد الأقصر يتابع حملات النظافة الشاملة ليلاً

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