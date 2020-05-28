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صور.. حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ

الخميس، 28 مايو 2020 04:28 م
صور.. حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ جانب من اعمال التطهير
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس،حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، ورفع القمامة، وفض أسواق أسبوعية، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وسط تواجد أمنى مكثف .

 

فترأس على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

 

وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال فض وغلق الأسواق الأسبوعية بالقري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وفى سياقٍ متصل قام المهندس محمد امام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

 

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، وإتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

 

حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ (1)
حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ

 

حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ (2)
حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ 

 

حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ (3)
حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ (

 

حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ (4)
حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ 

 

حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ (5)
حملات تعقيم وتطهير وفض أسواق لمواجهة كورونا بكفر الشيخ 

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