صور ..جرافيتى "المنسى" و "مجدى يعقوب" بجوار فنار المكس بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قالت ساره رجب ،الطالبة بكلية الآثار قسم ترميم ،أنها قررت رسم جرافيتى للشهيد البطل أحمد المنسى ،على إحدى جداريات الإسكندرية ،بعد أن تعذر رسمها فى سيناء نتيجة الطروف الحالية.

و أوضحت ساره رجب لـ"اليوم السابع" أن تستلهم أفكار الجرافيتى من الشخصيات العامة و المؤثرة التى يجب أن تكون قدوة للشباب و الأطفال ،وتمثل علامة فارقة فى حياة المصريين ،حيث قامت برسم جرافيتى سابق للطبيب مجدى يعقوب على نفس الجدارية التى قامت برسم جرافيتى للشهيد البطل أحمد منسى

و أوضحت "ساره رجب" أنها إختارت منطقة المكس لرسم الجرافيتى لانها منطقة لها تاريخها و تأثيرها التراثى فى نفوس أهل الإسكندرية ،و أكدت على أنها حصلت على موافقات من حى العجمى التابع له منطقة المكس فى الرسم على الجدارية ، حيث تم رسم الجدارية بمساحة 3 متر طول و 4 متر عرض ، بجوار فنار المكس القديم ، بإستخدام ألوان "الاكية" و إستغرقت يومين عمل

و قالت ساره رجب أنها تحترك رسم الجرافيتى منذ نحو 4 سنوات بالرغم من أنها مازالت طالبة فى العام الآخير من الدراسة ،إلا أنها تحترف هذا النوع من الفن ،و أوضحت أنها قامت برسم الشهيد البطل النقيب إسلام مشهور قبل المنسى بعامين ،لتأثرها بالبطولات التى يقدمها أبطال الجيش المصرى فى سيناء وفى الحرب ضد الارهاب

كان مسلسل الإختيار الذى عرض فى شهر رمضان 2020 ، قد جسد بطولات الجيش المصرى الباسلة فى الحرب ضد الارهاب فى سيناء ،من خلال تناول قصة البطل الشهيد أحمد منسى ،و لقد لاقى المسلسل نجاحا كبيرا وترك أثرا كبيرا فى نفوس المصريين نظرا لتجسيدة قصص بطولات حقيقية للجيش المصرى.



الشهيد اسلام مشهور



المنسى و الدكتور مجدى يعقوب



جرافيتى المنسى (1)



جرافيتى المنسى (2)



جرافيتى المنسى (3)