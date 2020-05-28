صور.. تطهير معبد الكرنك ومجمع المحاكم و35 منزلا وجهة حكومية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين، وذلك فى إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 .

وأوضح مدير الطب البيطري، فى بيان صحفى، أن الحملات استهدفت معبد الكرنك ومجمع محاكم الأقصر وعدد 20 منزلا ومبنى بمنطقة العوامية وعدد 15 جهة حكومية من الجهات التى تشهد تعاملات كثيفة مع المواطنين لتصبح معقمة بالكامل استعدادا لعودة العمل بها وذلك بالتنسيق مع اللواء اشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر و المهندس نشأت عدلى مدير الادارة الهندسية بالأقصر .

وأشار إلى استمرار كافة اعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة ، والمناطق والشوارع التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .



جانب من اعمال التعقيم



جانب من اعمال التعقيم