صور.. تحويلات مرورية لتقليل الكثافة بشوارع الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

فتحت إدارة مرور الإسكندرية طرق وتحويلات مرورية لتقليل الكثافة المرورية على طريق الحرية الرئيسى بدءًا من منطقة فيكتوريا بتحويل السيارات إلى شارع الإقبال وفتح الحارة الرئيسية من طريق الحرية للسيارات المتجهة إلى شرق الإسكندرية وذلك لتقليل الكثافة المرورية بعد غلق طريق الكورنيش.

وكانت قد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بغلق طريق الكورنيش ووضع أكمنة على الطريق لمنع مرور السيارات ومنع التجمعات نهائيًا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا.

كما قامت إدارة مرور الإسكندرية لرفع كل السيارات من الطريق العام ووضع أكمنة ثابتة لمنع المرور بالإضافة إلى دوريات متحركة للتأكد من خلو طريق الكورنيش من المواطنين.

وتغلق الشرطة اليوم طرق الكورنيش بكل المحافظات ولا تسمح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اتخاذ عدة اجراءات خاصة بعيد الفطر المبارك لمنع التنقل بين المحافظات، والتواجد الأمني المكثف بطرق الكورونيش.