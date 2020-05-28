صور.. تجهيز فراشة وكمامات ومياه بمستشفى صدر إسنا لخدمة الحالات خلال فحصهم

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مستشفى الصدر بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عمليات دعم كبيرة من المتبرعين وأهل الخير لتوفير كافة المتطلبات لخدمة بدء عملية تسجيل ملفات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد داخلها خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد تقول أمل عبدالله السايح إحدى المتطوعات والمتبرعات لدعم المستشفى، أنه تم تجهيز فراشة بحيز مستشفى صدر إسنا، وكمامات ومياة معدنية وغيرها من المستلزمات لتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين يتوافدون على المستشفى للحصول على الخدمة الصحية اللازمة بأفضل شكل يليق بابناء مدينة إسنا.

وكان قد صرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم الأربعاء، بدء تسجيل ملفات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو المخالطين لهم، وذلك لإجراء الفحوصات لهم بعيادة صدر إسنا، وذلك طبقاً للبروتوكول وطبقاً لحاجة الحالة إما عزل منزلى أو أخذ مسحه مع عزل منزلى أو أخذ مسحه مع عزل بمستشفى العزل، حيث سيتم تسليم العلاج للمرضى من مستشفى الصدر مجاناً.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، على أنه من المقرر أن يتم عرض ملف المريض أو الحالة المشتبه فيها، علي اللجنه المكونة من كل من الدكتور مصطفى أبو الخير إستشاري الباطنة متطوعاً، والدكتور حسين عبد النعيمم كراع متطوعاً، والدكتور تحسين وفقى والدكتور عبد الحكم شنقير، ومدير صدر إسنا الدكتور عبد الهادى زيدان، وجميع أطباء إسنا.

وشدد الدكتور زكريا الحداد، على أنه تم اليوم إستلام 11 ملف للحالات، بينهم 2 ملف من نجع الشيخ فضيل و7 ملفات من بندر إسنا و2 ملف من قرية بوابورات المطاعنة، كما تم رصد 3 حالات مصابة بكورونا منهم 2 من قرية أصفون بينهم حالة مستقرة وتم عمل عزل منزلى والآخرى بالحميات، والحالة الثالثة من مجلس قروى النجوع، مؤكداً على أنه يتم تسليم المفات بالإدارة مع أحد أقارب المريض الغير مخالطين، مع عدم حضور المريض إلى مقر الإدارة إلا بعد الإتصال به، مناشداً الأهالى مساعدتهم وضرورة الإلتزام بالتعليمات.



تجهيز فراشة وكمامات ومياه بمستشفى صدر إسنا (1)



تجهيز فراشة وكمامات ومياه بمستشفى صدر إسنا (2)



تجهيز فراشة وكمامات ومياه بمستشفى صدر إسنا (3)



تجهيز فراشة وكمامات ومياه بمستشفى صدر إسنا (4)



تجهيز فراشة وكمامات ومياه بمستشفى صدر إسنا (5)



تجهيز فراشة وكمامات ومياه بمستشفى صدر إسنا (6)