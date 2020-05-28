صور.. اللجنة الطبية بـ"إسنا للصدر" تبدأ فحص ملفات المشتبه بإصابتهم بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بدء رجال اللجنة الطبية المكونة فى عمليات فحص ملفات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل مقر مستشفى الصدر، وصرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأنه تم رسمياً بدء تسجيل ملفات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو المخالطين لهم، وذلك لإجراء الفحوصات لهم بعيادة صدر إسنا، وذلك طبقاً للبروتوكول وطبقاً لحاجة الحالة إما عزل منزلى أو أخذ مسحه مع عزل منزلى أو أخذ مسحه مع عزل بمستشفى العزل، حيث سيتم تسليم العلاج للمرضى من مستشفى الصدر مجاناً.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، على أنه تم البدء فى عرض ملفات المرضى والحالات المشتبه فيها، علي اللجنه المكونة من كل من الدكتور مصطفى أبو الخير إستشاري الباطنة متطوعاً، والدكتور حسين عبد النعيمم كراع متطوعاً، والدكتور تحسين وفقى والدكتور عبد الحكم شنقير، ومدير صدر إسنا الدكتور عبد الهادى زيدان، والدكتور مصطفى سعد كراع، والدكتور أحمد إسماعيل مسؤل تلقى الطلبات، وسكرتير الإدارة الصحية أبو الحسن عبد الجليل، وجميع أطباء إسنا، مؤكداً على أنه تم أمس الأربعاء إستلام 11 ملف للحالات، بينهم 2 ملف من نجع الشيخ فضيل و7 ملفات من بندر إسنا و2 ملف من قرية بوابورات المطاعنة، مشدداً على أنه يتم تسليم المفات بالإدارة مع أحد أقارب المريض الغير مخالطين، مع عدم حضور المريض إلى مقر الإدارة إلا بعد الإتصال به، مناشداً الأهالى مساعدتهم وضرورة الإلتزام بالتعليمات.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وشملت قائمة مستشفيات محافظة الأقصر ما يلي:- (مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر - مستشفى القرنة المركزى غرب محافظة الأقصر - مستشفى العديسات المركزى بمدينة البياضية - مستشفى حميات الأقصر بمنطقة الحبيل - مستشفى الصدر بإسنا جنوب المحافظة).



أطباء مستشفى الصدر خلال بدء عملهم لخدمة المشتبه بهم



أعضاء اللجنة خلال فحص ملفات الحالات بإسنا



اللجنة الطبية بمستشفى إسنا للصدر تنطلق فى فحص ملفات المشتبه بإصابتهم بكورونا



اللجنة الطبية بمستشفى إسنا للصدر تنطلق فى فحص ملفات المشتبه



توفير الأدوية وكافة المستلزمات بمستشفى صدر إسنا