"صحة القليوبية" تعلن أرقام الأطباء مسؤولى ترصد حالات الاشتباه بكورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أرقام الأطباء مسؤولى الترصد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للاستفسار عن حالات الاشتباه بالكورونا، وهم الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية 01224386700، والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات 01227019057، والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ 01004901112، والدكتور محمد إبراهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة 01223288456، والدكتور محمد سعيد مسؤول العناية المركزة بالقليوبية 01000063275.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 مستشفى، ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سيتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وجاءت المستشفيات التي خصصتها الوزارة بالقليوبية على النحو التالي: "قليوب التخصصي، مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بنها التعليمي، ناصر العام بشبرا الخيمة، بهتيم المركزي بشبرا الخيمة، أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، مستشفى صدر المرج، بنها النموذجي للتأمين الصحي، شبين القناطر، حميات بنها، مستشفى حميات طوخ".

فيما أعلنت محافظة القليوبية تخصيص رقم تليفون "01555573040" للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه، موضحة أن الطاقم الطبى سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة، كما تم التأكيد أنه سيتم التعامل مع البلاغات الكيدية وفقا للقانون.

فيما عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، لمراجعة الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، مستعرضًا آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الايجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.