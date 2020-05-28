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"صحة الشرقية": دعم مستشفيى أبو كبير وأبو حماد بأجهزة ومستلزمات طبية

الخميس، 28 مايو 2020 10:37 م
"صحة الشرقية": دعم مستشفيى أبو كبير وأبو حماد بأجهزة ومستلزمات طبية الأجهزة الطبية
الشرقية – فريق المحافظات

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وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذى يقومون به، خلال هذه الأزمة.

 

وأوضح أنه تم دعم مستشفى أبو كبير المركزى بمنظار حنجرى أربع أسلحة، ومنظار حنجرى خمس أسلحة، 2 جهاز قياس ضغط ديجيتال، و4 جهاز منظم أكسجين، و5 جهاز فلوميتر، وجهاز مونيتور لقسم الحضانات، بتكلفة بلغت 14500 جنيه، و2 جهاز ترمومتر حرارى، وترمومتر أنفراريد، بتكلفة 7600 جنيه، كما تم دعم مستشفى أبو حماد المركزى بعدد 192 عبوة كحول إثيلى 70%، لصالح المرضى بالمحافظة.

 

وفى السياق نفسه شكل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشئون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالى والإدارى، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجى، وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفية من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

كما تم مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى للتحقيق فى الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن فى عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون أى تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات.


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