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"صحة السويس": 18 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات 198 حالة

الخميس، 28 مايو 2020 09:26 م
"صحة السويس": 18 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات 198 حالة الحجر الصحى
السويس – السيد فلاح

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، فى بيان لها، ظهور نتائج تحاليل المعملية "PCR" لـ18 حالات إيجابية، حيث تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم متواجدين بمستشفى الحميات والمستشفى العام والصدر، وظهرت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأضاف، بيان مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وجارى استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين، اللصقاء لتلك الحالات.

وأوضح، البيان، أن إجمالى عدد الحالات المصابة بمحافظة السويس 198 حالة حتى الآن، وتم شفاء 74 حالة منهم، و7 حالات وفاة حتى الآن.

وأكدت مديرية الصحة والسكان بالسويس أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهى متر على الأقل وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره، حيث أنه من المقرر من بعد غد السبت سيتم منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية والبنوك وغيرها من الأماكن العامة دون ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى.

 


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