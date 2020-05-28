"صحة أسوان": أعمال تطهير مستمرة ضد كورونا بديوان عام المحافظة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك حملات مستمرة لتطهير وتعقيم ديوان عام محافظة أسوان، وسيتم التتسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لرش ديوان عام المحافظة بعد إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الفترة الحالية تشهد إجازة للعاملين فى ديوان عام محافظة أسوان، ضمن اجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه تم تعقيم الديوان قبل إعلان إصابة نائبة المحافظ.

وكان فريق التطهير بأسوان، نظم أعمال تطهير لديوان عام محافظة أسوان، بعد ظهور حالات ايجابية بين الموظفين الديوان، فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وشملت أعمال التطهير مكاتب الموظفين والمداخل والمخارج والطرقات ودورات المياه، بجانب توعية بعض الموظفين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الحالات المشتبه فيها، كما أعلنت محافظة أسوان عن غرامة مالية قدرها 300 جنيه على أى موظف لا يقوم بلبس الكمامة أثناء تواجده فى مكان عملة حرصاً على سلامة الموظفين.

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى بيان رسمى إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة.