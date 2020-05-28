شر لابد منه.. وزير إندونيسى: كورونا كالزوجة يجب التعايش معه

وكالات

حالة من الجدل أثارها وزير الأمن الإندونيسى محمد محفوظ، عندما شبه الزوجات بفيروس كورونا، مؤكدا ضرور التعايش معه مثلما يتعين العيش مع الزوجة رغم خطورتها.

وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب أمس الأربعاء:"هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا".

وأضاف: "تلقيت منشورا ساخرا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان، يقول فيه إن كورونا مثل زوجتك .. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، فتضطر لأن تتعلم كيف تتعايش معها رغم خطورتها".